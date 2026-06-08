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Stadthäuser mit Garage in Liubonicki sielski Saviet, Belarus

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Reihenhaus 3 zimmer in Liubonicy, Belarus
Reihenhaus 3 zimmer
Liubonicy, Belarus
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 97 m²
Stockwerk 1/2
Zum Verkauf 3-Zimmer. sq. in einem zweistöckigen Haus Typ Haus im ersten Stock. PVC-Fenster.…
$29,500
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