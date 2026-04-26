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Büroräumen in Lyakhavichy District, Belarus

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Büro 378 m² in Alchoucy, Belarus
Büro 378 m²
Alchoucy, Belarus
Fläche 378 m²
Ein Backsteingebäude am Ufer des Flusses in Olkhovtsy ist zum Verkauf. - Gesamtfläche von 37…
$14,000
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