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Wohnungen in Lyakhavichy District, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Ljachawitschy, Belarus
Wohnung 1 zimmer
Ljachawitschy, Belarus
Zimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 2/4
Zum Verkauf eine gemütliche, sehr warme, Einzimmerwohnung mit einer großen Küche - 13,0 m2 u…
$23,000
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Immobilienangaben in Lyakhavichy District, Belarus

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