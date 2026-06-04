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Häuser mit Swimmingpool in Liebiedzieuski sielski Saviet, Belarus

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Haus in Liebiedzieuski sielski Saviet, Belarus
Haus
Liebiedzieuski sielski Saviet, Belarus
Fläche 66 m²
Gutes Holzhaus in der Nähe des Flusses ❤️Holzhaus 66 m2 mit Ziegelverlängerung, drei geräumi…
$19,517
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Immobilienangaben in Liebiedzieuski sielski Saviet, Belarus

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