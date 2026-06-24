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Betriebsgebäude in Krychaw District, Belarus

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Produktion 4 619 m² in Krytschau, Belarus
Produktion 4 619 m²
Krytschau, Belarus
Fläche 4 619 m²
Stockwerk 1/3
Separates Produktionsgebäude mit einer Gesamtfläche von 4,618,6 qm für Großproduktion, Metal…
$597,118
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