Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Krupki District
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Fertiges Geschäft

Business zum Verkauf in Krupki District, Belarus

gewerbeimmobilien
4
Fertiges Geschäft Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Fertiges Geschäft 700 m² in Krupki, Belarus
Fertiges Geschäft 700 m²
Krupki, Belarus
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 700 m²
Etagenzahl 2
$119,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
Русский
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen