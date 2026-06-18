Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Krasnaselski
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Krasnaselski, Belarus

;
2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Krasnaselski, Belarus
Wohnung 3 zimmer
Krasnaselski, Belarus
Zimmer 3
Fläche 63 m²
Stockwerk 5/5
3-Zimmer-Wohnung im Stadtdorf Krasnoselsky Volkovysk Bezirk Grodno Region.Zum Verkauf eine g…
$22,042
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Krasnaselski, Belarus
Wohnung 3 zimmer
Krasnaselski, Belarus
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 5/5
3-Zimmer-Wohnung im Stadtdorf Krasnoselsky Volkovysk Bezirk Grodno Region.Zum Verkauf eine g…
$22,042
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen