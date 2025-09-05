Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Mansions in Karelichy District, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Herrenhaus 6 zimmer in Mir, Belarus
Herrenhaus 6 zimmer
Mir, Belarus
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 309 m²
Etagenzahl 2
Neue Hütte, 2 Etagen mit einem ausgebeuteten flachen Dach mit Blick auf das Mir Castle, das …
$600,000
Eine Anfrage stellen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
Русский
Immobilienangaben in Karelichy District, Belarus

