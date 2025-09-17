Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Rajon Kalinkawitschy
  4. Kurzfristige Vermietung
  5. Wohnung

Miete wohnungen pro Tag in Rajon Kalinkawitschy, Belarus

Kalinkawitschy
4
4 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Kalinkawitschy, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Kalinkawitschy, Belarus
Zimmer 2
Fläche 84 m²
Stockwerk 2/9
$24
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Kalinkawitschy, Belarus
Wohnung 3 zimmer
Kalinkawitschy, Belarus
Zimmer 3
Fläche 96 m²
Stockwerk 5/9
$30
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Kalinkawitschy, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Kalinkawitschy, Belarus
Zimmer 2
Fläche 96 m²
Stockwerk 8/9
$27
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Kalinkawitschy, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Kalinkawitschy, Belarus
Zimmer 2
Fläche 66 m²
Stockwerk 4/9
$24
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen