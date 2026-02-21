Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Haus mit Garten kaufen in Rajon Kalinkawitschy, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Kalinkawitschy, Belarus
Haus
Kalinkawitschy, Belarus
Fläche 92 m²
Zu verkaufen ein Wohnhaus an der Adresse: Kalinkovichi, Sewastopol Straße.Das Anwesen - ein …
$24,000
Immobilienangaben in Rajon Kalinkawitschy, Belarus

