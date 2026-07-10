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Cottage mit Garten kaufen in Rajon Kalinkawitschy, Belarus

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Ferienhaus in Kalinkawitschy, Belarus
Ferienhaus
Kalinkawitschy, Belarus
Fläche 202 m²
Zum Verkauf ein gemütliches 2-stöckiges Ferienhaus mit eigenem Territorium und Garage. Auf e…
$136,557
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Immobilienangaben in Rajon Kalinkawitschy, Belarus

mit Garage
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