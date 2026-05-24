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Haus mit Garten kaufen in Hudahajski sielski Saviet, Belarus

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Haus in Hudahajski sielski Saviet, Belarus
Haus
Hudahajski sielski Saviet, Belarus
Fläche 48 m²
Ein gemütliches neues Haus zum Verkauf.Grodno Region, Ostrovetsky Bezirk, Gudogaysky s/s, ST…
$25,627
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Immobilienangaben in Hudahajski sielski Saviet, Belarus

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