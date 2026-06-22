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Gewerbeimmobilien in Horki District, Belarus

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1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 500 m² in Horki, Belarus
Gewerbefläche 500 m²
Horki, Belarus
Fläche 500 m²
Stockwerk 1
Verkauf von Objekten: Lagerfläche - 1550 m2 Bürofläche - 500 m2 Zweck: „Gebäude für Handel u…
$582,000
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