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Villen in Homyel District, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Villa in Markavicy, Belarus
Villa
Markavicy, Belarus
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 187 m²
Etagenzahl 3
Villa in Markovici Dreigeschossiges Haus in den Vororten von Budva mit Panoramablick auf da…
$447,122
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