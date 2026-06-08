Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Haradzishcha
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Haradzishcha, Belarus

;
2 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Haradzishcha, Belarus
Ferienhaus
Haradzishcha, Belarus
Fläche 326 m²
Ein einzigartiges Projekt eines Hauses 5 km von der Moskauer Ringstraße ist im Dorf Gorodish…
$328,924
Eine Anfrage stellen
Haus in Haradzishcha, Belarus
Haus
Haradzishcha, Belarus
Fläche 80 m²
Kompaktes einstöckiges Wohnhaus mit allen im Jahr 2000 gebauten Kommunikationen! In der Stad…
$58,358
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen