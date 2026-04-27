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Häuser in Haradzishcha, Belarus

6 immobilienobjekte total found
Haus in Haradzishcha, Belarus
Haus
Haradzishcha, Belarus
Fläche 119 m²
Ich werde das Haus an einem prestigeträchtigen Ort im Sanatorium und Resort-Bereich im Bahnh…
$127,500
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Haus in Haradzishcha, Belarus
Haus
Haradzishcha, Belarus
Fläche 80 m²
Kompaktes einstöckiges Wohnhaus mit allen im Jahr 2000 gebauten Kommunikationen! In der Stad…
$57,000
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Haus in Haradzishcha, Belarus
Haus
Haradzishcha, Belarus
Fläche 122 m²
Verkauf des Hauses P. Gorodishche, Straße. Gemütliches, gepflegtes Haus in ruhiger Lage, mit…
$127,500
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AdriastarAdriastar
Haus in Haradzishcha, Belarus
Haus
Haradzishcha, Belarus
Fläche 485 m²
Ein einzigartiger Hüttenkomplex in D ist zum Verkauf. Die Siedlung liegt nur 5 km von der Mo…
$990,000
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Ferienhaus 10 Schlafzimmer in Haradzishcha, Belarus
Ferienhaus 10 Schlafzimmer
Haradzishcha, Belarus
Schlafräume 10
Fläche 485 m²
Etagenzahl 2
Gemütliches Einfamilienhaus in SlutskAdresse: Branovichskaya str., Slutsk, Minsk Region.Entf…
$990,000
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Ferienhaus in Haradzishcha, Belarus
Ferienhaus
Haradzishcha, Belarus
Fläche 326 m²
Ein einzigartiges Projekt eines Hauses 5 km von der Moskauer Ringstraße ist im Dorf Gorodish…
$340,000
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Melrose VillasMelrose Villas
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