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Häuser mit Swimmingpool in Dsjarschynsk, Belarus

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Haus in Dsjarschynsk, Belarus
Haus
Dsjarschynsk, Belarus
Fläche 175 m²
Zu verkaufen ist ein sehr geräumiges, warmes Zwei-Level-Haus für das ganzjährige Leben mit Z…
$199,999
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