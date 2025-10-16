Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Lager in Rajon Dsjarschynsk, Belarus

Stankauski sielski Saviet
3
6 immobilienobjekte total found
Lager 750 m² in Fanipal, Belarus
Lager 750 m²
Fanipal, Belarus
Zimmer 1
Fläche 750 m²
Stockwerk 1
Neues Lager in Fanipol, Zavodskaya str. 41 D Die Gesamtfläche beträgt 750 Quadratmeter. Dec…
Preis auf Anfrage
Lager 200 m² in Dvorysca, Belarus
Lager 200 m²
Dvorysca, Belarus
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/1
Für die Vermietung / Verkauf eines Lagers, Produktion, nicht beheiztes Lager aus Metallprofi…
Preis auf Anfrage
Lager 694 m² in Stankava, Belarus
Lager 694 m²
Stankava, Belarus
Zimmer 20
Fläche 694 m²
Stockwerk 1/1
Mieten Sie ein Lager für die Produktion oder Lagerung bis zu 694 m2 an der Adresse: Stankovo…
$2,084
pro Monat
Lager 30 m² in Stankava, Belarus
Lager 30 m²
Stankava, Belarus
Zimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 1/1
Mietlager 30m2, s/s Stankovsky Wir bieten eine langfristige Leasing von einem Marine-Contain…
$50
pro Monat
Lager 630 m² in Stankauski sielski Saviet, Belarus
Lager 630 m²
Stankauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 630 m²
Stockwerk 1/1
Vermietung von WarenAdresse: Minsk Region, Dzerzhinsky Bezirk, Stankovskiy s/s, Stankovo 98/…
Preis auf Anfrage
Lager 1 411 m² in Fanipalski sielski Saviet, Belarus
Lager 1 411 m²
Fanipalski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 5
Fläche 1 411 m²
Etagenzahl 1
We bring to your attention a warehouse located at the address: Minsk region, Dzerzhinsky dis…
$6
pro Monat
