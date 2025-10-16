Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Produktionsanlagen in Rajon Dsjarschynsk, Belarus

Stankauski sielski Saviet
Produktion 694 m² in Stankava, Belarus
Produktion 694 m²
Stankava, Belarus
Zimmer 20
Fläche 694 m²
Stockwerk 1/1
Mieten Sie ein Lager für die Produktion oder Lagerung bis zu 694 m2 an der Adresse: Stankovo…
$2,084
pro Monat
Produktion 1 174 m² in Stankauski sielski Saviet, Belarus
Produktion 1 174 m²
Stankauski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 3
Fläche 1 174 m²
Stockwerk 1/1
Die Produktionsbasis wird vermietet. Der Zweck ist multifunktional. Vermietung der Räumlic…
Preis auf Anfrage
