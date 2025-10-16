Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Rajon Dsjarschynsk, Belarus

14 immobilienobjekte total found
Lager 750 m² in Fanipal, Belarus
Lager 750 m²
Fanipal, Belarus
Zimmer 1
Fläche 750 m²
Stockwerk 1
Neues Lager in Fanipol, Zavodskaya str. 41 D Die Gesamtfläche beträgt 750 Quadratmeter. Dec…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Produktion 694 m² in Stankava, Belarus
Produktion 694 m²
Stankava, Belarus
Zimmer 20
Fläche 694 m²
Stockwerk 1/1
Mieten Sie ein Lager für die Produktion oder Lagerung bis zu 694 m2 an der Adresse: Stankovo…
$2,084
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Lager 200 m² in Dvorysca, Belarus
Lager 200 m²
Dvorysca, Belarus
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/1
Für die Vermietung / Verkauf eines Lagers, Produktion, nicht beheiztes Lager aus Metallprofi…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Restaurant, Café 206 m² in Dsjarschynsk, Belarus
Restaurant, Café 206 m²
Dsjarschynsk, Belarus
Fläche 206 m²
Etagenzahl 6
We bring to your attention the opening of the first in Dzerzhinsk Food Kort, located on the …
$2,472
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Торговые помещения 35 м2- 220 м2 в г. Дзержинск in Dsjarschynsk, Belarus
Торговые помещения 35 м2- 220 м2 в г. Дзержинск
Dsjarschynsk, Belarus
Zimmer 3
Fläche 220 m²
Etagenzahl 1
Предлагаем Вашему внимание торговые помещения площадью от 35 м2 до 220 м2, в ТЦ «Мокаопт»…
$14
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Офисные помещения 11,3 м2 - 139,9 м2 в г. Дзержинск in Dsjarschynsk, Belarus
Офисные помещения 11,3 м2 - 139,9 м2 в г. Дзержинск
Dsjarschynsk, Belarus
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Etagenzahl 4
Предлагаем Вашему внимание офисные помещения площадью от 11,3 м2 до 139,9 м2 в ТЦ «Мокаопт»,…
$5
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 1 174 m² in Stankauski sielski Saviet, Belarus
Gewerbefläche 1 174 m²
Stankauski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 3
Fläche 1 174 m²
Stockwerk 1/1
Die Produktionsbasis wird vermietet. Der Zweck ist multifunktional.
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Produktion 1 174 m² in Stankauski sielski Saviet, Belarus
Produktion 1 174 m²
Stankauski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 3
Fläche 1 174 m²
Stockwerk 1/1
Die Produktionsbasis wird vermietet. Der Zweck ist multifunktional. Vermietung der Räumlic…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Lager 694 m² in Stankava, Belarus
Lager 694 m²
Stankava, Belarus
Zimmer 20
Fläche 694 m²
Stockwerk 1/1
Mieten Sie ein Lager für die Produktion oder Lagerung bis zu 694 m2 an der Adresse: Stankovo…
$2,084
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Lager 30 m² in Stankava, Belarus
Lager 30 m²
Stankava, Belarus
Zimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 1/1
Mietlager 30m2, s/s Stankovsky Wir bieten eine langfristige Leasing von einem Marine-Contain…
$50
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 30 m² in Stankava, Belarus
Gewerbefläche 30 m²
Stankava, Belarus
Zimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 1/1
Mietlager 30m2, s/s Stankovsky Wir bieten eine langfristige Leasing von einem Marine-Contain…
$50
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Lager 630 m² in Stankauski sielski Saviet, Belarus
Lager 630 m²
Stankauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 630 m²
Stockwerk 1/1
Vermietung von WarenAdresse: Minsk Region, Dzerzhinsky Bezirk, Stankovskiy s/s, Stankovo 98/…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Lager 1 411 m² in Fanipalski sielski Saviet, Belarus
Lager 1 411 m²
Fanipalski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 5
Fläche 1 411 m²
Etagenzahl 1
We bring to your attention a warehouse located at the address: Minsk region, Dzerzhinsky dis…
$6
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Produktion 1 174 m² in Stankauski sielski Saviet, Belarus
Produktion 1 174 m²
Stankauski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 3
Fläche 1 174 m²
Stockwerk 1/1
Die Produktionsbasis wird vermietet. Der Zweck ist multifunktional. Vermietung der Räumlic…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen