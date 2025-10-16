Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Rajon Dsjarschynsk
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Rajon Dsjarschynsk, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Fanipal, Belarus
Wohnung 3 zimmer
Fanipal, Belarus
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Stockwerk 4/5
$500
pro Monat
