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Häuser mit Swimmingpool in Dzitvianski sielski Saviet, Belarus

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1 immobilienobjekt total found
Haus in Dzitvianski sielski Saviet, Belarus
Haus
Dzitvianski sielski Saviet, Belarus
Fläche 67 m²
Träumen Sie von Ihrem Zuhause auf dem Land mit all den Komfort? Ein angelegtes Haus von Bäde…
$32,857
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Immobilienangaben in Dzitvianski sielski Saviet, Belarus

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