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Haus mit Garten kaufen in Domzarycki sielski Saviet, Belarus

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Haus in Domzarycki sielski Saviet, Belarus
Haus
Domzarycki sielski Saviet, Belarus
Fläche 80 m²
Ein einzigartiges Objekt zum Verkauf: 2 frische Blockhaus mit Bad und Pavillon auf dem Gebie…
$160,000
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Immobilienangaben in Domzarycki sielski Saviet, Belarus

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