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Cottages mit Swimmingpool in Rajon Tscherwen, Belarus

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Ferienhaus in Smilavicki sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Smilavicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 339 m²
Modernes Haus 2001 mit einem Grundstück von 28 Hektar ❤️ Geräumiges zweistöckiges Ferienhaus…
$188,108
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Immobilienangaben in Rajon Tscherwen, Belarus

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