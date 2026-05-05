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Haus mit Garten kaufen in Chashniki District, Belarus

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Ferienhaus in Lukomlski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Lukomlski sielski Saviet, Belarus
Fläche 406 m²
Zu verkaufen ist ein ausgezeichnetes Ferienhaus am Ufer des Sees in Abuzerye, 12 km von der …
$195,000
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Haus in Novazaranski sielski Saviet, Belarus
Haus
Novazaranski sielski Saviet, Belarus
Fläche 25 m²
Das Haus liegt 100 Meter vom Fluss Tsitryanka entfernt, der in den See Lukomskoye fließt. Ma…
$10,000
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Immobilienangaben in Chashniki District, Belarus

mit Garage
Günstige
Luxuriös
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