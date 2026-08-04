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Betriebsgebäude in Chashniki District, Belarus

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Produktion 12 000 m² in Nowalukoml, Belarus
Produktion 12 000 m²
Nowalukoml, Belarus
Fläche 12 000 m²
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Produktion 12 000 m² in Nowalukoml, Belarus
Produktion 12 000 m²
Nowalukoml, Belarus
Fläche 12 000 m²
Stockwerk 1/5
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