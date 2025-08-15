Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Chashniki District
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Chashniki District, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 50 m² in Alsanski sielski Saviet, Belarus
Gewerbefläche 50 m²
Alsanski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 3
Fläche 50 m²
Stockwerk 2/2
Adresse: Vitebsk Region, Chashnik Bezirk, Dorf Borovoye. Anzahl der Betten: 16 Betten Beschr…
$59,999
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen