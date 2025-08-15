Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Bychaw District
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Produktion

Betriebsgebäude in Bychaw District, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Produktion 286 m² in Bychau, Belarus
Produktion 286 m²
Bychau, Belarus
Zimmer 4
Fläche 286 m²
Stockwerk 1/1
Fertiger Produktions- und Lagerkomplex mit Maschinen und Geräten ❤️Ein einzigartiger Komplex…
$110,000
Immobilienagentur
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Sprachen
English, Русский
