Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Brahin District
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Brahin District, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 1 804 m² in Vuhlouski sielski Saviet, Belarus
Gewerbefläche 1 804 m²
Vuhlouski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 10
Fläche 1 804 m²
Stockwerk 1/2
Wir bieten Ihnen ein multifunktionales Kapitalgebäude mit einem Grundstück an der Adresse: M…
$180,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen