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Cottage mit Garten kaufen in Rajon Baranawitschy, Belarus

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Ferienhaus in Milavidy, Belarus
Ferienhaus
Milavidy, Belarus
Fläche 127 m²
Zweigeschossiges Ferienhaus im Zentrum der Agrostadt Milovida - der Komfort des urbanen Lebe…
$25,000
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Immobilienangaben in Rajon Baranawitschy, Belarus

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