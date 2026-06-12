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Cottages in Rajon Baranawitschy, Belarus

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Ferienhaus in Milavidy, Belarus
Ferienhaus
Milavidy, Belarus
Fläche 127 m²
Zweigeschossiges Ferienhaus im Zentrum der Agrostadt Milovida - der Komfort des urbanen Lebe…
$25,000
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Immobilienangaben in Rajon Baranawitschy, Belarus

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