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Haus mit Garten kaufen in Rajon Astrawez, Belarus

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Haus in Hudahajski sielski Saviet, Belarus
Haus
Hudahajski sielski Saviet, Belarus
Fläche 48 m²
Ein gemütliches neues Haus zum Verkauf.Grodno Region, Ostrovetsky Bezirk, Gudogaysky s/s, ST…
$24,752
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