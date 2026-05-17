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Gewerbeimmobilien in Rajon Astrawez, Belarus

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2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 260 m² in Varnianski sielski Saviet, Belarus
Gewerbefläche 260 m²
Varnianski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 15
Fläche 260 m²
Stockwerk 1/1
Ein ganzes Hektar Glück und Freiheit, zwischen Himmel und Erde über der großen und unaufhalt…
$60,000
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Gewerbefläche 260 m² in Varnianski sielski Saviet, Belarus
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Varnianski sielski Saviet, Belarus
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