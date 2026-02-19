Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Rajon Astrawez, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Astrawez, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Astrawez, Belarus
Zimmer 2
Fläche 60 m²
Stockwerk 2/5
Neubau in Ostrovets zum Preis des Entwicklers ❤️ Lieferung des Hauses im Oktober 2026. Die K…
$57,100
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Immobilienangaben in Rajon Astrawez, Belarus

