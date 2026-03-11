Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Asipovichy District
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Asipovichy District, Belarus

2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 9 999 m² in Jalizauski sielski Saviet, Belarus
Gewerbefläche 9 999 m²
Jalizauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 9 999 m²
Etagenzahl 4
Verkauf der ProduktionAdresse: Mogilev Region, Osipovichi Bezirk, RP Elizovo, Kalinin str. 6…
$977,000
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Geschäft 34 m² in Assipowitschy, Belarus
Geschäft 34 m²
Assipowitschy, Belarus
Zimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 1/1
Verkauf des Einkaufspavillons. befindet sich im Bereich von FOK "Muscul", der BAM Bereich in…
$17,900
Eine Anfrage stellen
