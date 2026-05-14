Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Rajon Aschmjany
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Rajon Aschmjany, Belarus

;
2 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Aschmjany, Belarus
Ferienhaus
Aschmjany, Belarus
Fläche 158 m²
Auf einem gut gepflegten Grundstück mit einer Fläche von 0,25 Hektar gibt es ein modernes, h…
$129,000
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus in Aschmjany, Belarus
Ferienhaus
Aschmjany, Belarus
Fläche 158 m²
Auf einem gut gepflegten Grundstück mit einer Fläche von 0,25 Hektar gibt es ein modernes, h…
$129,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Rajon Aschmjany, Belarus

mit Garage
mit Garten
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen