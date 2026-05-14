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Cottage mit Garten kaufen in Rajon Aschmjany, Belarus

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Ferienhaus in Aschmjany, Belarus
Ferienhaus
Aschmjany, Belarus
Fläche 158 m²
Auf einem gut gepflegten Grundstück mit einer Fläche von 0,25 Hektar gibt es ein modernes, h…
$129,000
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Ferienhaus in Aschmjany, Belarus
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