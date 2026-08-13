Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Akciabrski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Akciabrski sielski Saviet, Belarus

;
1 immobilienobjekt total found
Haus 10 zimmer in Akciabrski sielski Saviet, Belarus
Haus 10 zimmer
Akciabrski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 10
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Am Ufer des geschützten Sees, mit direktem Zugang zum Wasser, wird ein seltenes Objekt angeb…
$265,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
Русский
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Akciabrski sielski Saviet, Belarus

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen