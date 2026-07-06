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Villen mit Terrasse in Şamaxı, Aserbaidschan

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1 immobilienobjekt total found
Villa 8 zimmer in Şamaxı, Aserbaidschan
Villa 8 zimmer
Şamaxı, Aserbaidschan
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Etagenzahl 4
Ready Villa für dringenden Verkauf unter ErsatzkostenDies ist keine gewöhnliche Hausauflistu…
$132,000
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Immobilienangaben in Şamaxı, Aserbaidschan

mit Garten
mit Bergblick
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