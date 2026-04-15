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Langzeitmiete von Restaurants in Steiermark, Österreich

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Restaurant, Café 58 m² in Miesenbach bei Birkfeld, Österreich
Restaurant, Café 58 m²
Miesenbach bei Birkfeld, Österreich
Zimmer 2
Fläche 58 m²
Bushaltestelle= 18 Meter 1 Minute zu Fuß Lebensmittelgeschäft= 5 Sekunden zu Fuß UFC Spo…
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