Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Österreich
  3. Langfristige Vermietung
  4. Restaurant, Café

Langzeitmiete von Restaurants in Österreich

;
Restaurant, Café Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Restaurant, Café 58 m² in Miesenbach bei Birkfeld, Österreich
Restaurant, Café 58 m²
Miesenbach bei Birkfeld, Österreich
Zimmer 2
Fläche 58 m²
Bushaltestelle= 18 Meter 1 Minute zu Fuß Lebensmittelgeschäft= 5 Sekunden zu Fuß UFC Spo…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen