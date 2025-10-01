Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Chalets in Kärnten, Österreich

1 immobilienobjekt total found
Chalet 15 zimmer in Nötsch, Österreich
Chalet 15 zimmer
Nötsch, Österreich
Zimmer 15
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 14 800 m²
Etagenzahl 4
Chalet Le Dorf – Exklusives Chalet im Herzen von Kärnten (Österreich)In bester Lage an der G…
Preis auf Anfrage
