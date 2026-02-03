Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Österreich
  3. Bezirk Waidhofen an der Thaya
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Bezirk Waidhofen an der Thaya, Österreich

1 immobilienobjekt total found
Hotel 2 849 m² in Raabs an der Thaya, Österreich
Hotel 2 849 m²
Raabs an der Thaya, Österreich
Zimmer 39
Fläche 2 849 m²
Etagenzahl 3
RaabsanderThaya,NÖDasHotelliegtdirektanderFlußThaya,umgebenvondensanftenHügelnundderunberühr…
$2,31M
