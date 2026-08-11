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Wohnimmobilien in Bezirk Voitsberg, Österreich

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung in Edelschrott, Österreich
Wohnung
Edelschrott, Österreich
Fläche 176 m²
Etagenzahl 2
Das Haus in Modriach, 8583 Modriach, liegt in der idyllischen Steiermark, umgeben von sanfte…
$518,911
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