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Häuser in Bezirk Völkermarkt, Österreich

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Haus 5 Schlafzimmer in Sankt Kanzian am Klopeiner See, Österreich
UP UP
Haus 5 Schlafzimmer
Sankt Kanzian am Klopeiner See, Österreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 448 m²
Etagenzahl 1
Exklusives Haus mit Ferienapartments nahe dem Klopeiner See, Kärnten Entdecken Sie eine a…
$681,812
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Immobilienangaben in Bezirk Völkermarkt, Österreich

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