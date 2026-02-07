Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Österreich
  3. Bezirk Urfahr-Umgebung
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Bezirk Urfahr-Umgebung, Österreich

1 immobilienobjekt total found
Villa in Engerwitzdorf, Österreich
Villa
Engerwitzdorf, Österreich
Fläche 400 m²
Beschreibung der Website: Zu verkaufen ist ein Grundstück mit einem bestehenden Wohnhaus, d…
$736,435
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Bezirk Urfahr-Umgebung, Österreich

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen