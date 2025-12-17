Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Österreich
  3. Bezirk Tamsweg
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Bezirk Tamsweg, Österreich

Sankt Michael im Lungau
3
3 immobilienobjekte total found
Recently built 4**** star ski area hotel in Katschberg area! in Katschberg, Österreich
Recently built 4**** star ski area hotel in Katschberg area!
Katschberg, Österreich
Fläche 3 600 m²
Etagenzahl 6
Ausgezeichnet. 4**** Sterne Superior Hotel im Skigebiet KATSCHBERGHÖHE.Dieses fantastische H…
$18,80M
Eine Anfrage stellen
Perfect 4**** star hotel in Katchberghohe area! in Katschberg, Österreich
Perfect 4**** star hotel in Katchberghohe area!
Katschberg, Österreich
Fläche 4 900 m²
Etagenzahl 5
Perfektes 4**** Sterne Hotel in KATSCHBERGHÖHE - mit laufender Modernisierung und Upgrade.t …
$9,40M
Eine Anfrage stellen
4**** hotel of great investment potential, Katchberg area! in Katschberg, Österreich
4**** hotel of great investment potential, Katchberg area!
Katschberg, Österreich
Fläche 4 900 m²
Etagenzahl 5
Tolles seriöses Hotel in Katschberghohe Bereich mit Investitions- und Expansionspotenzial!Ak…
$10,58M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Bezirk Tamsweg

gewerbeimmobilien
Realting.com
Gehen