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Wohnimmobilien in Bezirk Spittal an der Drau, Österreich

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2 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Lechnerschaft, Österreich
Penthouse 3 zimmer
Lechnerschaft, Österreich
Zimmer 3
Fläche 83 m²
Stockwerk 2/1
Beschreibung: Dieses exklusive Penthouse ist in der erstklassigen Lage von Millstatt zu ver…
$1,15M
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Wohnung 3 zimmer in Lechnerschaft, Österreich
Wohnung 3 zimmer
Lechnerschaft, Österreich
Zimmer 3
Fläche 88 m²
Diese exklusive 3-Zimmer-Wohnung mit einer Größe von 87,61 Quadratmetern bietet einen atembe…
$1,04M
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