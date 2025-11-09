Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Österreich
  3. Bezirk Neunkirchen
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Bezirk Neunkirchen, Österreich

2 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Ternitz, Österreich
Haus 5 zimmer
Ternitz, Österreich
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 132 m²
Entdecken Sie Ihr neues Zuhause in der charmanten Stadt Ternitz, Niederösterreich! Dieses gr…
$345,926
Eine Anfrage stellen
Haus 7 zimmer in Buchbach, Österreich
Haus 7 zimmer
Buchbach, Österreich
Zimmer 7
Fläche 5 m²
Dieses prächtige Anwesen verfügt über 241 Quadratmeter Wohnfläche, die sich über drei Etagen…
$691,779
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Bezirk Neunkirchen, Österreich

