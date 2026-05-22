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Exclusive Property in Austria: Commercial / 6 Apartments near the Lake (Share Deal Possible) in Traunkirchen, Österreich
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Exclusive Property in Austria: Commercial / 6 Apartments near the Lake (Share Deal Possible)
Traunkirchen, Österreich
Fläche 450 m²
Gewerbeimmobilien ZU VERKAUFEN IN EINER RULY EXKLUSIVE LOCATION, mit der Möglichkeit, in Woh…
$511,664
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